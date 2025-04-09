ارثة في دار للمسنين بالصين.. وفاة 20 شخصًا جراء حريق مدمر

(وكالات)

لقي عشرون شخصًا مصرعهم إثر اندلاع حريق في دار لرعاية كبار السن شمالي الصين.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، اندلع الحريق داخل منشأة رعاية تقع في محافظة لونجهوا بمدينة تشنجده، التابعة لمقاطعة خبي.

وأكدت السلطات المحلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى وفاة 20 شخصًا على الأقل نتيجة النيران، فيما تستمر فرق الإنقاذ في تمشيط الموقع بحثًا عن ناجين وتحديد أسباب الحريق.