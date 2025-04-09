ارثة في دار للمسنين بالصين.. وفاة 20 شخصًا جراء حريق مدمر
(وكالات)
لقي عشرون شخصًا مصرعهم إثر اندلاع حريق في دار لرعاية كبار السن شمالي الصين.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، اندلع الحريق داخل منشأة رعاية تقع في محافظة لونجهوا بمدينة تشنجده، التابعة لمقاطعة خبي.
وأكدت السلطات المحلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى وفاة 20 شخصًا على الأقل نتيجة النيران، فيما تستمر فرق الإنقاذ في تمشيط الموقع بحثًا عن ناجين وتحديد أسباب الحريق.
#承德一养老院火灾致20人死— 向东看大海（互fo） (@xinggugu597782) April 9, 2025
河北承德隆化县一养老院发生火灾已致20人死亡
据新华社石家庄4月9日电 记者从河北省承德市有关部门了解到，4月8日21时许，河北省承德市隆化县一养老院发生火灾。据初步统计，截至9日凌晨3时，火灾共造成20人死亡。 pic.twitter.com/SDa05uzee5
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