الممثل التجاري الأمريكي: ترامب منفتح على التفاوض بشأن الرسوم التبادلية

وكالات

قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أنه منفتح على التفاوض مع الدول التي ترغب بحل مشكلة الرسوم التبادلية.

وفي السياق ذاته، أفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الثلاثاء، بأن ترامب سيشارك في مفاوضات تتعلق بالرسوم الجمركية المقررة.

وصرح بيسنت، أنه إذا كانت هناك مقترحات مقبولة من الأطراف الأخرى، فسيتم التوصل إلى صفقات بشأن الرسوم المفروضة على تلك الدول.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، قد قال إنه ما بين 50 إلى 70 دولة تواصلت مع الإدارة الأمريكية من أجل التفاوض بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.

ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على حوالي 60 دولة حيّز التنفيذ، الساعة الخامسة صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش.









