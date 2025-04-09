بسبب احتجاز دبلوماسية في باريس.. روسيا تستدعي السفير الفرنسي لديها

(وكالات)

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، وذلك بعد واقعة احتجاز موظفة في وزارة الخارجية الروسية بمطار شارل ديجول في باريس، حيث وصفت الحادث بأنه "انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية".

وفي مؤتمر صحفي، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو استدعت السفير الفرنسي لديها، نيكولا دي ريفيير، احتجاجًا على ما وصفته بـ"السلوك العدائي وغير المبرر" من قبل السلطات الفرنسية.

وبحسب زاخاروفا، فإن الواقعة تعود إلى السادس من أبريل الجاري، حين أوقفت سلطات الحدود الفرنسية دبلوماسية روسية رغم امتلاكها تأشيرة دخول رسمية، وكانت ضمن وفد حكومي. وأضافت أن السلطات صادرت أجهزتها الشخصية ومنعتها من الدخول، فيما بقيت محتجزة داخل المطار لمدة يوم كامل.

كما أوضحت أن السفارة الروسية تدخلت فورًا، وأرسلت ممثلًا قنصليًا لمتابعة القضية، لكن الأخير انتظر قرابة سبع ساعات دون أن يُسمح له بالتواصل مع الموظفة.

ووصفت الخارجية الروسية ما حدث بأنه "غير مسبوق"، مؤكدة أن باريس ستتحمل تبعات هذا التصرف، وأن استدعاء السفير الفرنسي "يمثل أولى الخطوات في سلسلة من الإجراءات التي قد تتخذها موسكو ردًا على الواقعة".

من جانبه، عبر الكرملين عن استيائه من الحادث، واعتبره خرقًا صريحًا لاتفاقية فيينا، مطالبًا فرنسا بتفسير رسمي لما جرى ومراعاة التزاماتها تجاه البعثات الدبلوماسية.