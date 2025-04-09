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الجهاد الإسلامي: مجزرة الشجاعية شرقي غزة جريمة حرب

04:32 م الأربعاء 09 أبريل 2025

حركة الجهاد الإسلامي

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وكالات

أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.


وقالت الحركة، إن "مجزرة الشجاعية تضاف إلى السجل الدموي للكيان الصهيوني النازي"، مشيرة إلى أن مزاعم الاحتلال باستهداف "مجموعة قيادية تابعة لحركة حماس" لا تعدو كونها ستارًا لتبرير جريمة بشعة ومقصودة.

وأضافت "توجيه ضربة عسكرية إلى حي سكني يعج بالأطفال والنساء يُعد جريمة حرب". وحملت الحركة الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن مواصلة الاحتلال ارتكاب المجازر دون رادع هو بمثابة إعلان نعي للضمير الإنساني.

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الجهاد الإسلامي مجزرة الشجاعية غزة جريمة حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي
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