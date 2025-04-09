إعلام عبري: الضائقة الاقتصادية تتفاقم في إسرائيل

وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الضائقة الاقتصادية تتفاقم في إسرائيل، وأن آلاف الأسر تنتظر الحصول على طرد غذائي.

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست الإسرائيلي، مائير كوهن، قوله إن "طوابير الغذاء هي نتيجة ارتفاع الأسعار الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف كوهن، "الحكومة لا تدرك أن هناك أشخاصًا في إسرائيل لا يجدون ما يأكلونه".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهبوط "حاد" في قيمة الشيكل، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية على معظم دول العالم، يوم الأربعاء الماضي، بفرض رسومًا جمركية بنسب متفاوتة، وكان من بينها إسرائيل بنسبة 17%.