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لابيد: حكومة نتنياهو تعمل على تفكيك إسرائيل

04:23 م الأربعاء 09 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على المناوشات التي شهدتها جلسة المحكمة العليا بشأن النظر في التماس ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، أمس الثلاثاء.

وقال لابيد: "بعد مضي 24 ساعة، لم نسمع كلمة واحدة من أعضاء الائتلاف بشأن أعمال الشغب العنيفة في المحكمة العليا".

وأضاف "لم نسمع أي إدانة أو انتقاد للشتائم والتهديدات ومحاولات المس بسيادة القانون داخل المحكمة".

وتابع لابيد: "أعضاء الائتلاف لم ينتقدوا، لأنهم من نظموا ذلك، ولأنهم فوضويون، ولأن هذه الحكومة تعمل على تفكيك إسرائيل".

وقرر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، استئناف جلسة النظر في التماس ضد قرار إقالة بار، دون جمهور، وذلك بعد تعليقها لفترة من الوقت عقب مناوشات وصراخ داخل القاعة.

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نتنياهو إسرائيل الشاباك
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