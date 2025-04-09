هآرتس: جيش الاحتلال يقتل المدنين بغزة تلبية لرغبة الجمهور الإسرائيلي

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" عن ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يقتل كل من في طريقه بقطاع غزة، حتى لو كانوا أبرياء تلبية لرغبات الجمهور الإسرائيلي الذي لا يعتبر أن في غزة أبرياء.

وقال الضابط الإسرائيلي، إن الجنود قتلوا مدنيين كانوا يبحثون عن طعام الخبيزة في مناطق تبعد كيلومتر عن الحدود.

وأضاف "هناك منافسة كبيرة بين الوحدات العسكرية المختلفة على إحداث أكبر دمار ممكن في المناطق التي يعملون بها في القطاع".

وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد 1482 شخصًا وإصابة 3688 آخرين، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 50 ألفًا و846 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، والإصابات إلى 115 ألفًا و729 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.