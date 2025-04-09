قائد الجيش الأوكراني: بدء الهجوم الروسي في الشمال الشرقي

كييف - (د ب أ)

قال قائد الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن روسيا بدأت "بشكل فعلي" هجوما في منطقتي سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وقال القائد العام للقوات المسلحة أوليكساندر سيرسكي لبوابة (آي.بي.دوت.يو إيه ) الإلكترونية عن القتال في المناطق: "منذ حوالي أسبوع، نلاحظ زيادة بحوالي الضعف في هجمات العدو على جميع القطاعات الرئيسية".

وأضاف أن هدف روسيا مازال يتمثل في إقامة منطقة عازلة على طول الحدود الروسية الأوكرانية في مناطق خاركوف وسومي وتشيرنيهيف.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذا الهدف بشكل علني في العديد من المناسبات.

وأكد سيرسكي أيضا أن مستهدف التعبئة الحالي لأوكرانيا يبلغ حوالي 30 ألف جندي شهريًا، وهو رقم أشار إليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي سابقًا. وقال: "هذا هو بالفعل العدد الذي يتعين علينا تحقيقه".

وأضاف أن روسيا، على الرغم من الخسائر المستمرة، تعزز وجودها على الخطوط الأمامية بحوالي 8 إلى 9 آلاف جندي شهريا.