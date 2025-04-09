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ترامب يزيل شجرة تاريخية عمرها 200 عام بالبيت الأبيض

04:14 م الأربعاء 09 أبريل 2025

ترامب يزيل شجرة تاريخية

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كتب - محمد جعفر:

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزراعة شتلة جديدة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، أطلق عليها اسم "MAGAnolia"، كبديل لشجرة الماغنوليا التاريخية التي أُزيلت بسبب تدهور حالتها.

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وعُرفت الشجرة القديمة التي أزالها ترامب باسم "ماغنوليا جاكسون"، والتي زُرعت عام 1829 على يد الرئيس أندرو جاكسون تكريماً لزوجته الراحلة راشيل.

ووفقاً لبيان صادر عن خدمة المتنزهات الوطنية بالتعاون مع البيت الأبيض، فقد وصلت الشجرة إلى نهاية عمرها الافتراضي، متجاوزة بكثير متوسط عمر هذا النوع من الأشجار، كما تعرضت لأضرار بعد حادث تحطم طائرة صغيرة عام 1994، نظراً لحالتها المتدهورة وموقعها بالقرب من المدخل الرئيسي للمقر الرئاسي، تقرر إزالتها حفاظاً على السلامة العامة.

وحرص ترامب على توثيق لحظة زراعة الشتلة الجديدة، التي يبلغ عمرها 12 عاماً وتنتمي إلى سلالة الشجرة الأصلية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يستخدم مجرفة ذهبية أثناء عملية الزرع بمساعدة بستاني البيت الأبيض.

وعلق ترامب على الحدث عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً: "للأسف، كل الأشياء الجميلة لا بد أن تنتهي يوماً ما"، في إشارة إلى حالة الشجرة التاريخية المتدهورة التي باتت تشكل خطراً أمنياً.

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ترامب البيت الأبيض الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض
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