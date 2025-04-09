إعلان

لبنان: مناقشة ملف سلاح حزب الله على طاولة الحكومة قريبًا

03:57 م الأربعاء 09 أبريل 2025

رئيس الوزراء المُكلّف نواف سلام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن مسألة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة الكاملة ستتم مناقشتها قريبًا في جلسة لمجلس الوزراء.

وأضاف سلام في تصريحات له، أن الحكومة ستواصل المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من النقاط الخمس الواقعة جنوبي لبنان.

وفي حديثه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، نفى سلام ما تم تداوله من تهديدات حول احتمال عودة الحرب، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة الوزاري شدد على أن قرار الحرب والسلام يعود حصريًا إلى الدولة اللبنانية، وأن جميع الوزراء ملتزمون بهذا المبدأ.

كما جدد سلام التأكيد على التزام حكومته بإجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها المحدد في مايو المقبل.

من جانبه، ذكر مسؤول بارز في حزب الله أن الحزب مستعد للتفاوض بشأن مستقبل سلاحه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بشرط أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ووقف الغارات الجوية على الأراضي اللبنانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نواف سلام سلاح حزب الله لبنان حزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)