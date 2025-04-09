لبنان: مناقشة ملف سلاح حزب الله على طاولة الحكومة قريبًا

(وكالات)

صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن مسألة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة الكاملة ستتم مناقشتها قريبًا في جلسة لمجلس الوزراء.

وأضاف سلام في تصريحات له، أن الحكومة ستواصل المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من النقاط الخمس الواقعة جنوبي لبنان.

وفي حديثه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، نفى سلام ما تم تداوله من تهديدات حول احتمال عودة الحرب، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة الوزاري شدد على أن قرار الحرب والسلام يعود حصريًا إلى الدولة اللبنانية، وأن جميع الوزراء ملتزمون بهذا المبدأ.

كما جدد سلام التأكيد على التزام حكومته بإجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها المحدد في مايو المقبل.

من جانبه، ذكر مسؤول بارز في حزب الله أن الحزب مستعد للتفاوض بشأن مستقبل سلاحه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بشرط أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ووقف الغارات الجوية على الأراضي اللبنانية.