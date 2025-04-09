وزير الخزانة الأمريكية: الصين الدولة الوحيدة التي تصعد معنا تجاريا واقتصادها هو الأكثر اختلالًا

وكالات

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة "جيد جداً"، مشيراً إلى أن هناك حالة بسيطة من عدم اليقين، إلا أن الشركات تؤكد على قوة الاقتصاد.

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة "رويترز"، أن الإدارة الأمريكية لن تزيد الرسوم الجمركية على أي دولة لا ترد على الرسوم الأمريكية بالمثل، مشيراً إلى أن هناك 70 دولة أعربت عن رغبتها في التفاوض مع واشنطن بشأن القضايا التجارية.

وأضاف "بيسنت"، أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تصعد تجارياً ضد الولايات المتحدة، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق مع الحلفاء لا يزال خياراً قائماً، كما أنه يمكن لواشنطن التحالف مع دول أخرى لمواجهة السياسات التجارية الصينية.

وتابع: الصين ترفض التفاوض لأنها "أسوأ المخالفين للنظام التجاري الدولي"، واصفاً الاقتصاد الصيني بأنه "الأكثر اختلالاً في تاريخ العالم الحديث".