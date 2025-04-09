الصين تدرج 6 شركات أمريكية في "قائمة الكيانات غير الموثوقة"

(وكالات)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إضافة 12 كيانًا أمريكيًا إلى قائمة مراقبة الصادرات، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، وذلك في إطار الوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة.

وبحسب ما ذكرت وزارة التجارة الصينية فإن هذه الخطوة، جاءت بناءً على أحكام "قانون مراقبة الصادرات" الصيني واللوائح المتعلقة بالتحكم في الصادرات للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج. حيث أكدت الوزارة أن الأنشطة التي قد تقوم بها هذه الكيانات قد تهدد الأمن القومي والمصالح الوطنية للصين. وبناءً عليه، يمنع على أي جهة تصدير انتهاك هذه الأحكام.

وقد تم إدراج ست شركات أمريكية ضمن "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، والتي تشمل شركات مثل "شيلد إيه آي" و"سيرا نيفادا" و"سايبرلوكس"، و"إيدج أوتونومي أوبيريشنز"، و"جروب دبليو" و"هادسون تكنولوجيز". وسيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوم الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه الشركات، بالرغم من معارضة الصين الشديدة، قد شاركت في مبيعات الأسلحة إلى تايوان أو نفذت تعاونًا تقنيًا عسكريًا مع تايوان، مما ألحق ضررًا خطيرًا بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية. وأضاف أنه سيتم محاسبة هذه الكيانات وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الصين تتعامل مع قضية "قائمة الكيانات غير الموثوقة" بحذر بالغ، وتتخذ إجراءات فقط ضد عدد قليل جدًا من الكيانات الأجنبية التي تضر بالأمن القومي الصيني.

كما شدد على أن الشركات الأجنبية التي تلتزم بالقانون ليس لديها ما يدعو للقلق، وأكد أن الحكومة الصينية لا تزال ترحب بالمؤسسات من جميع أنحاء العالم للاستثمار والعمل في الصين، وأنها ملتزمة بتوفير بيئة تجارية مستقرة وعادلة وقابلة للتنبؤ للمؤسسات الأجنبية التي تلتزم بالقوانين في الصين.