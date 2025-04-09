وزير الخارجية يتطلع لقيام ألمانيا بتعزيز دعمها لمصر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء 9 أبريل، السيدة "كاتيا كويل" وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

وقدم عبد العاطى التهنئة على نتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية وأعرب عن التطلع للعمل مع الحكومة الألمانية الجديدة فور تشكيلها بما يخدم مصالح البلدين في كافة المجالات وتطويرها في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وشدد على أن الحفاظ على استقرار مصر ودعمها سياسيًا واقتصاديًا هو استثمار في استقرار المنطقة، معربًا عن التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة تدفق المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر ولاسيما في مجالات الطاقة الجديدة، والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية، مؤكدًا على ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر.

وأكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، على الأهمية التي توليها مصر لملف الهجرة وخاصة خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين أخذًا في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي ولاسيما الألماني للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.

وأعرب في هذا السياق عن التطلع لقيام ألمانيا بتعزيز دعمها لمصر أخذًا في الاعتبار الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة المصرية نظرً لاستقبال أكثر 10 مليون من اللاجئين و المهاجرين وطالبي اللجوء.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة وفى مقدمتها قطاع غزة، حيث تناول السيد وزير الخارجية الدور الذي تقوم به مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، متناولًا الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

واطلع سيادته المسؤولة الألمانية على محددات الموقف المصري من التطورات فى ليبيا، مؤكدًا على أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم مسار الحل الليبي-الليبي.