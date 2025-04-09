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بكين ترد على الاتهامات بشأن مشاركة صينيين في الحرب الأوكرانية

03:21 م الأربعاء 09 أبريل 2025

وزارة الخارجية الصينية

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وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن الصين لم ترسل جنودها للمشاركة في النزاع الأوكراني الدائر، مؤكدًا أن السلطات في البلاد تطلب من مواطنيها تجنب الانخراط في الأعمال القتالية.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي رداً على سؤال صحفي أوكراني: أن السلطات الصينية لطالما طلبت من المواطنين الابتعاد عن منطقة النزاع المسلح في أوكرانيا، وتجنب الانخراط فيها بأي شكل من الأشكال، والتأكيد على الامتناع عن المشاركة في العمليات العسكرية لصالح أي من الأطراف.


وأوضح "جيان"، أن بكين تتحقق من المعلومات المتعلقة بادعاءات مشاركة مواطنين صينيين في العملية العسكرية الروسية الخاصة.


وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس الثلاثاء، أن قواته اعتقلت مواطنَين صينيين يقاتلان إلى جانب القوات الروسية، مشيرًا إلى أن كييف تريد "توضيحا" من بكين و"رد فعل" من حلفائها الغربيين، كما استدعت أوكرانيا السفير الصيني بعد أسر صينيين اثنين بالجبهة.

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