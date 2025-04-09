الحوثيون: نواصل التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا ولن نتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني

وكالات

قال يحيى سريع الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية في مدينة يافا المحتلة، كما نفذ أيضًا عمليات أخرى ضد حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان.

وأكد الناطق العسكري باسم أنصار الله في اليمن، في بيان مصور، أن الجماعة مستمرة في منع ملاحة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مضيفًا: "نواصل التصدي للهجمات الأمريكية على بلدنا، وموقفنا ثابت في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم".

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن أعلنت اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أميركية مسيرة من نوع "إم كيو-9" أثناء قيامها بمهام "عدائية في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي البلاد بصاروخ مناسب محلي الصنع".