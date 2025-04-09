بسبب حرب ترامب التجارية.. هبوط "حاد" بقيمة الشيكل الإسرائيلي

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهبوط "حاد" في قيمة الشيكل، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية على معظم دول العالم، يوم الأربعاء الماضي، بفرض رسومًا جمركية بنسب متفاوتة، وكان من بينها إسرائيل بنسبة 17%، والصين.

وقال ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن الصين الآن تدفع رسومًا جمركية تبلغ 104%.

ومن جانبها، ردت الصين، اليوم الأربعاء، قائلة إنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل الجاري.