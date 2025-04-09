الخزانة الأمريكية: التصعيد الصيني بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% سيتسبب في خسارة لها

وكالات

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين بنسبة 84% أمر مؤسف، مشيرًا إلى أن التصعيد الصيني بفرض رسوم بنسبة 84% سيتسبب في خسارة لها.

وأكد وزير الخزانة الأميركي، الأربعاء، أن على الصين أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان بكين فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة تخطت حاجز الـ80%.

وكانت الصين قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، وجاء ذلك ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، بنسبة 104% على السلع الصينية المُصدرة إلى الولايات المتحدة.

وأعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن الرسوم الجمركية على السلع الأميركية سترتفع من 34% إلى 84% اعتباراً من 10 أبريل، ويأتي ذلك بعد أن دخلت أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى أكثر من 100% حيز التنفيذ في بداية 9 أبريل.