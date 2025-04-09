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إسرائيل تزعم استهداف قياديًا بحماس في غارتها على الشجاعية شرقي غزة

02:15 م الأربعاء 09 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه استهدف قياديًا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غارته على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس (أ ف ب).

ومن جانبها، أفادت حركة حماس، بأن جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي ارتكب مجزرة دموية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت حماس، إن "المجازر المتواصلة في حق شعبنا بدعم أمريكي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي"، مشددة على أن الجرائم الوحشية التي ترتكب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل لن تمر بلا حساب ولن تسقط بالتقادم.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس غارات على الشجاعية
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