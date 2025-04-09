محافظ البنك المركزي الفرنسي: الجميع سيخسرفي الحرب التجارية التي أشعلها ترامب

وكالات

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو، إن الجميع سيخسر

في الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف محافظ البنك المركزي الفرنسي في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية،

أن الولايات المتحدة ستكون أول المتضررين من الحرب التجارية، مؤكدًا أن الفترة

الحالية نشهد تحولا تاريخيا وأن النظام الدولي تمت زعزعته.

وتابع "دي غالو": التبادل التجاري القائم على المنفعة المتبادلة والنمو بات مهددًا، في

ظل الحرب التجارية التي أشعلها دونالد ترامب.

وأقر الرئيس الأمريكي الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بلغت

10% على الأقل على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ، في مقابل فرض

رسوم بقيمة 20% على القادمة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار الجدل في جميع

أنحاء العالم.

وتعقيبًا على ذلك حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن الرسوم

الجمركية الأميركية التي فرضها ترامب مؤخرًا قد تعرقل جهود بلاده لسد عجز

الميزانية، موضحًا أن تلك الرسوم قد تكلف أكثر من نصف نقطة من ناتج فرنسا

الاقتصادي"، وذلك من شأنه أن يتسبب في مخاطر لفقدان كبير للوظائف وكذلك

تباطؤ الاقتصادي.