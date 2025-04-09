مصر تُعلن اعتماد "إعلان القاهرة" بشأن الخرطوم

(وكالات)

أعلن وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اعتماد "إعلان القاهرة"، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم.

وتستضيف، مصر اليوم، اجتماعًا دوليًا رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين من نحو 40 دولة، لمناقشة سبل التعاون المشترك في ملفات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الاجتماعات الوزارية لعملية الخرطوم.

ويُعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية، وذلك في إطار تولي مصر رئاسة هذه المبادرة الإقليمية منذ أبريل من العام الماضي، ويهدف إلى تعزيز آليات التنسيق بين دول المنشأ والعبور والمقصد في قضايا الهجرة المعقدة.

ويشارك في اللقاء ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والنرويج، وعدد من بلدان القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، إلى جانب كيانات إقليمية ودولية من أبرزها المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتُعد عملية الخرطوم منصة للحوار أُطلقت في روما عام 2014 بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، إلا أن نطاق عملها توسع بمرور الوقت ليشمل جوانب تنموية وإنسانية، بما في ذلك دعم مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز جهود إعادة الإدماج، والتخفيف من آثار النزوح الناتجة عن الأزمات البيئية أو النزاعات المسلحة.