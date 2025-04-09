حماس تدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحي الشجاعية شرقي غزة

وكالات

أفادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأن جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي ارتكب مجزرة دموية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت حماس، إن "المجازر المتواصلة في حق شعبنا بدعم أمريكي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي"، مشددة على أن الجرائم الوحشية التي ترتكب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل لن تمر بلا حساب ولن تسقط بالتقادم.

وأوضحت الحركة، أن بقاء المواقف العربية والإسلامية أسيرة التصريحات والادانات الخجولة أمر لم يعد مقبولًا، مضيفة "لا يعقل أن يُترك شعبنا وحيدًا في هذه المواجهة المصيرية دون سند حقيقي يرتقي إلى حجم التحدي والجريمة".

ودعت حماس، قادة الدول العربية والإسلامية الضغط على الاحتلال وداعميه في واشنطن لوقف العدوان ورفع الحصار، مطالبة الدول التي تقيم علاقات مع الاحتلال بقطعها وإغلاق سفارات الكيان النازي نصرة لدماء الأبرياء.

وتابعت الحركة: "ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة حراكهم وتصعيده وتكثيفه نصرة لقطاع غزة".