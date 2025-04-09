بلومبرج: أمريكا تخطط لسحب قواتها من دول أوروبية.. والأخيرة تحاول اقناعها

وكالات

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر، أن مسؤولون أوروبيون يرجحون سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات أمريكية من دول أوروبية بعضها معرض للتهديد الروسي.

وقالت المصادر، إن دول أوروبية تناشد واشنطن التنسيق بشأن أي خطط لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة، كما تخشى دول أوروبية عدم تلقيها إنذارًا مسبقًا من واشنطن بشأن سحب جنود أمريكيين من القارة.

وأفادت "بلومبرج" نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، قوله "نقدم حججًا سياسية لواشنطن بشأن فوائد الوجود العسكري الأمريكي في القارة".

وصرح الدبلوماسي الأوروبي، بأن هناك محاولات لإقناع الولايات المتحدة بأن وجود قواتها في القارة يبرز قوتها السياسية.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة ذاتها عن دبلوماسيين بحلف شمال الأطلسي (الناتو)،: أن هناك مساع أوروبية لطمأنة واشنطن ببدء الدول الأوروبية تحمل جزء أكبر من أعباء دفاعها.

وأوضح الدبلوماسيون، أن حلفاء واشنطن متفقون على ضرورة نقل أعباء الدفاع عن القارة من أمريكا لأوروبا، مشيرين إلى أن واشنطن قالت إن الحلفاء الأوروبيين يحتاجون لوقت لخفض الوجود الأمريكي في القارة.



وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أبدت استعدادها لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، على ضوء الهجوم الروسي لأوكرانيا وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدفاع ، وفق ما جاء في بيان مشترك عقب القمة التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل في السادس من مارس الماضي.

وخلال قمة بروكسل، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة لحشد 800 مليار يورو من أجل الدفاع الأوروبي.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنفاق العسكري ليشكل 5% من إجمالي الناتج المحلي في أوروبا، وفق التقرير السنوي للمعهد الدولي البريطاني للدراسات الاستراتيجية الذي تم نشره في فبراير الماضي.