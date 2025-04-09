الصين تفرض رسومًا جمركية بنسبة 84% عل السلع الأمريكية
02:02 م الأربعاء 09 أبريل 2025
وكالات
قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، حسبما أورد موقع "كلاش ريبورت".
وجاء القرار الصيني، ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة ، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بنسبة 104% على السلع الصينية الموردة إلى الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن الصين الآن تدفع رسومًا جمركية تبلغ 104%.
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