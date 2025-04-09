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ترامب عن الرسوم الجمركية: قادة الدول "تقبل مؤخرتي" للتوصل لاتفاق

02:01 م الأربعاء 09 أبريل 2025

دونالد ترامب

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(وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن رؤساء دول عديدة يتواصلون معه و"يتوسلون" إليه من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها اليوم الأسبوع الماضي.

أتت تصريحات ترامب خلال حفل عشاء للجنة الوطنية الجمهورية للكونجرس في واشنطن، حيث قال ترامب: "أقول لكم، هذه الدول تتصل بنا، وتتملقني، يقبلون مؤخرتي" من أجل التوصل إلى اتفاق حسب تعبيره.

وأضاف ترامب، وهو يقلد أسلوب توسل أحد القادة، قائلاً: "إنهم يتوقون للتوصل إلى اتفاق. من فضلك، من فضلك يا سيدي. فلنبرم أي صفقة، مستعدون لفعل أي شيء سيدي".

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من بدء سريان مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل الماضي، والتي تستهدف مجموعة واسعة من السلع المستوردة.

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