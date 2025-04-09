روسيا: حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين تؤثر سلبًا على الاقتصاد الدولي

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو مهتمة بعلاقات تجارية نزيهة وتعارض القيود الأحادية الجانب، مضيفة "ندرس عواقب حرب الرسوم الجمركية الأمريكية ونتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين تؤثر سلبًا على الاقتصاد الدولي، "ونحن قلقون بهذا الشأن".

وتابعت: "الغرب يسعى إلى إيجاد سبل للخروج من الأزمات الاقتصادية من خلال العدوان الخارجي والحروب".

وأعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من الرسوم الجمركية التي فرضها على معظم دول العالم الأسبوع الماضي.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كيفين هاسيت، إن ترامب قرر عدم فرض رسوم جمركية على الواردات الروسية خشية من مغبة إفسادها المحادثات الجارية بشأن التوصل لوقف إطلاق نار محتمل في الحرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالرسوم الأمريكية على الواردات الصينية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن الصين الآن تدفع رسومًا جمركية تبلغ 104%.

ومن جانبها، تعهدت الصين بعدم الرضوخ لما وصفته بأنه "ابتزاز" من الولايات المتحدة، وسبق وأن فرضت رسومًا جمركية انتقامية مضادة على الواردات الأمريكية بنسبة 34% بداية من 10 أبريل الجاري.