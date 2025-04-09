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التايمز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: ترامب يرغب في إبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية

01:36 م الأربعاء 09 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

نقلت صحيفة التايمز عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية رغم تصريحه بعدم تغيير سياسته.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال أمس الثلاثاء، إن ترامب سيشارك في مفاوضات تتعلق الرسوم الجمركية المقررة، موضحًا أنه إذا كانت هناك مقترحات مقبولة من الأطراف الأخرى، فسيتم التوصل إلى صفقات بشأن الرسوم المفروضة على تلك الدول.

وذكر بيسنت، أن ما بين 50 إلى 70 دولة تواصلت مع الإدارة الأمريكية من أجل التفاوض بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.

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