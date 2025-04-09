بعد زيادة الرسوم الأمريكية.. الصين تفرض قيودا على عمليات شراء الدولار

(وكالات)

كشفت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي الصيني أصدر توجيهات للبنوك الحكومية الكبرى بوقف عمليات شراء الدولار الأمريكي لحساباتها الخاصة، في محاولة للحد من تراجع قيمة اليوان الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على خلفية التصعيد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وأفاد ثلاثة مصادر تحدثوا لوكالة "رويترز"، أن بنك الشعب الصيني قدم ما يُعرف بـ"الإرشادات غير الرسمية" للبنوك هذا الأسبوع، طالبًا منها التوقف عن شراء الدولار لصالح حساباتها الخاصة، فيما اعتُبر بمثابة خطوة تهدف إلى كبح المضاربات في سوق الصرف.

كما طُلب من البنوك تكثيف الرقابة على عمليات شراء الدولار التي تنفذها لعملائها، بحسب أحد المصادر، في خطوة فسرها خبراء السوق بأنها محاولة من البنك المركزي لضبط التحركات غير المرغوبة في السوق.

وقالت مصادر أخرى إن البنوك الحكومية الكبرى سارعت اليوم الأربعاء إلى بيع الدولار وشراء اليوان بشكل مكثف لإبطاء وتيرة التراجع في السوق الفورية داخل الصين.

وبحسب "رويترز" فقد اليوان نحو 1.3% من قيمته منذ بداية الشهر، وبلغ مستوى 7.35 يوان مقابل الدولار الواحد.

وفي سياق متصل أكد ثلاثة مستشارين للسياسات ومصرفي مطلع على توجهات البنك المركزي، أن الصين لا تعتزم اللجوء إلى خفض قيمة اليوان كوسيلة لمواجهة آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها واقتصادها عمومًا.

وقال أحد مستشاري السياسات: "لن نشهد تراجعًا حادًا في قيمة العملة لأنه قد يزعزع ثقة السوق، لكن انخفاضًا طفيفًا قد يُعزز الصادرات". وأضاف: "ينبغي علينا أيضًا دعم الشركات الكبرى من خلال الإعفاءات الضريبية، أو تقديم دعم مالي مباشر، أو تنويع الأسواق".

ويأتي تركيز بنك الشعب الصيني على استقرار سعر صرف العملة، في وقت تتعرض فيه صادرات البلاد لضغوط شديدة بسبب تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين لتصل بذلك إلى 54% بإجمالي الرسوم السابقة.