الصين: زلزال ميانمار أسفر عن مقتل وإصابة 19 صينيًا

بكين - (د ب أ)

أكدت السفارة الصينية، اليوم الأربعاء، في ميانمار أن الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار في نهاية مارس الماضي، أسفر عن مقتل ستة مواطنين صينيين وإصابة 13 آخرين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في ميانمار الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، إلى 3645 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 5017.

ولا يزال هناك 148 آخرين في عداد المفقودين، وذلك حتى الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بحسب ما ورد في بيان صادر عن فريق المعلومات التابع لمجلس إدارة الدولة.