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واشنطن تطالب إسرائيل بكشف ملابسات مقتل طفل أمريكي-فلسطيني بالضفة

12:18 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الولايات المتحدة وإسرائيل

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بمعلومات إضافية بشأن قتل جيش الاحتلال طفلًا أمريكي الجنسية من أصل فلسطيني بالضفة الغربية.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها على علم بمقتل فتى يحمل جنسيتها ومن أصل فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية بالضفة، وإنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن الواقعة.

وأوضح متحدث باسم الخارجية، خلال تصريحاته للصحفيين، أن واشنطن على علم بمقتل عمر محمد ربيع (14 عامًا) وإطلاق النار على صبيين آخرين.

وقال: "نحن على دراية تامة بالواقعة... هناك تحقيق جار. نعلم بتقارير الجيش الإسرائيلي التي تفيد بأن هذا كان عملًا لمكافحة الإرهاب، ونحن بحاجة لمعرفة المزيد عن طبيعة ما حدث على أرض الواقع"، وفق قوله.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد استنكرت الحادث الذي وقع في مطلع الأسبوع الجاري، واصفةً إياه بأنه "إعدام خارج نطاق القضاء" نفذته قوات الاحتلال خلال مداهمة.

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