هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعتزم تحويل رفح جنوبي غزة لجزء من المنطقة العازلة

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يعتزم تحويل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لجزء من المنطقة العازلة ولن يُسمح للسكان بالعودة إليها.

وقالت المصادر الإسرائيلية، إن النظر جار في هدم كل المباني في رفح، مشيرة إلى أن هناك نية لتطبيق ما تم في شمال القطاع بمنطقة رفح.

وذكرت أن من أهداف التحرك في رفح الرغبة في إيجاد أدوات ضغط جديدة على حركة حماس.

الجيش بدأ توسيع ممر موراج (منطقة تل السلطان) ويقوم بتدمير المباني على طوله.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن الفرقة 36 تعمل في مدينة رفح جنوب غزة ومحور موراج، وهي مناطق لم يعمل فيها جيش الاحتلال سابقًا.