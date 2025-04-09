إسرائيل تواصل عدوانها على طولكرم بالضفة لليوم الـ73 على التوالي

وكالات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الـ73 على التوالي، ولليوم الـ60 على مخيم نور شمس، وسط تنفيذ اقتحامات واسعة واعتقالات، وعمليات تخريب وترويع طالت أحياء المدينة وضواحيها، ليلة الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة، ونشرت فرق المشاة داخل حاراتهما، مع اقتحامها للمنازل وتخريبها وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية، وإطلاقها الرصاص الحي، وسط سماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى.

ويتزامن التصعيد العسكري الإسرائيلي بالضفة مع حرب الابادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة، والتي استأنفها في 18 مارس الماضي في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.