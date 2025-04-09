لا نثق في الولايات المتحدة.. إيران توضح سبب رفضها للمفاوضات المباشرة مع واشنطن

(وكالات)

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن طهران لا تمانع التفاوض مع الولايات، لكنها في الوقت ذاته ترفض الخضوع للضغوط أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الإيراني، أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، منح الضوء الأخضر لإجراء مفاوضات غير مباشرة فقط مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن "الثقة في واشنطن معدومة"، وهو ما يبرر، من وجهة نظر طهران، الامتناع عن الحوار المباشر.

وشدد الرئيس على أن إيران "تدعم السلام وتسعى لحل الأزمات بالحوار"، لكنها في الوقت نفسه لن تستسلم أمام محاولات الإخضاع أو التهديد، مضيفا: "لا نبحث عن الحرب، لكننا سنقف بقوة في وجه أي عدوان يستهدف أمننا وسيادتنا".

وعن البرنامج النووي الإيراني، جدد الرئيس تأكيده على أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي تحقق من ذلك مرارا في السابق"، في إشارة إلى التقارير الدولية التي راقبت النشاط النووي الإيراني ضمن اتفاقات سابقة.

كما أشار إلى أن طهران أوفت بكافة التزاماتها في الاتفاق النووي، مطالبا الدول التي تفرض العقوبات بالتحرك ورفعها، قائلاً: "نحن ملتزمون بالسلام".

ومن المقرر ان يعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت المقبل، مفاوضات مع المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حيث تقول طهران إن المفاوضات مع واشنطن ستكون غير مباشرة بينما يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستكون مباشرة.