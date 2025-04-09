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روسيا: أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا يكون تهديدًا لنا

11:35 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

روسيا

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وكالات

نقلت وكالة "تاس" عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا سيكون تهديدًا لروسيا وسيؤدي إلى صراع.

وقالت الخارجية الروسية، إن أوكرانيا خالفت اتفاق تجنب استهداف بنى الطاقة التحتية.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه التقى قادة عسكريين من فرنسا وبريطانيا بكييف، مشيرًا إلى أن خطة نشر قوة عسكرية أجنبية داخل أوكرانيا ممكنة خلال شهر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين" في 27 مارس الماضي، أن عددًا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقًا بالاتفاق مع كييف. مشيرًا إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعًا.

وبرغم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشأت الطاقة بينهما منذ 18 مارس في هدنة مؤقتة لمدة 30 يومًا، فإن الطرفان يتهما بعضهما بتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

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