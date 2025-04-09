جرافات الاحتلال تهدم خزان مياه في الأغوار الشمالية

رام الله - (د ب أ)

هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خزان مياه في الدير بالأغوار الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن رئيس مجلس قروي عين البيضا عمر فقها قوله إن "الاحتلال هدم خزان مياه يستوعب 10 آلاف كوب، يخدم مزارعي المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص".

وذكرت مصادر في المنطقة أن "الاحتلال فكك مجمع خلايا طاقة شمسية، يستخدم لتشغيل مضخات مياه، واستولى عليه".

ووفق الوكالة، "تشتهر الدير الحدودية بالزراعة المروية، وسجل خلال العامين الماضيين إتلاف الاحتلال لعدد من مضخات المياه، وهدم خلايا طاقة شمسية تستخدم لتشغيلها، عدا عن سرقة المستعمرين لمعدات زراعية، وإتلاف شبكات ري المحاصيل المروية للمواطنين في المنطقة".