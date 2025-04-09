وزير الخارجية الإيراني: طلب واشنطن عدم امتلاكنا سلاحًا نوويًا قابل للنقاش

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الإيراني الأمريكي في العاصمة العمانية مسقط، فرصة للدبلوماسية واختبار لجدية الولايات المتحدة.

وأكد عراقجي، أن محادثات مسقط ستقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات، مضيفًا "نشك في نيات واشنطن ولسنا واثقين أنها تملك إرادة لإجراء مفاوضات منصفة وجادة".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لن تجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن طالما استمرت الضغوط القصوى والتهديدات.

وكشف عراقجي، أن "طلب واشنطن عدم امتلاكنا سلاحًا نوويًا قابل للنقاش لكن إذا سعت لأهداف أخرى فقد لا تحققها".

ونفى وزير الخارجية الإيراني سعي بلاده امتلاك سلاح نووي، قائلًا "الإدعاء بأننا نسعى لامتلاك سلاح نووي اتهام لا أساس له"، مشيرًا إلى الاستعداد لإزالة أي مخاوف بشأن برنامج إيران النووي عبر الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الحرب ليست في مصلحة بلاده، وأن إيران لا تبحث عن السلاح النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الاثنين، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحذر طهران من أنها ستكون "في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.

وشدد ترامب، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، على أن طهران لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية.