عمدة سول يعلن ترشحه لرئاسة كوريا الجنوبية الأحد المقبل

سول - (د ب أ)

من المقرر أن يعلن عمدة سول أوه سي-هون عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.

وأعلن مساعدو أوه في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن عمدة سول سيصدر الإعلان يوم الأحد، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ورغم أن أوه سي-هون لم يكشف بعد عن المكان الذي يعتزم فيه الإعلان عن قراره، قال مساعدوه إنه سيختار مكانا رمزيا يسعى فيه إلى تطبيق سياسات لمساعدة أفراد المجتمع الضعفاء.

وقد قدم مساعدو أوه الرئيسيون، من بينهم نائب رئيس البلدية للشؤون السياسية كيم بيونج مين، استقالاتهم لمساعدة أوه في سعيه إلى تولي منصب الرئاسة.

وبعد فترة وجيزة من استقالته، سيتولى كيم منصب المتحدث باسم حملة أوه.