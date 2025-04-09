الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية بغزة

وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في قطاع غزة.



وأضافت الصحيفة، أن الفرقة 36 تعمل في مدينة رفح جنوب غزة ومحور موراج (منطقة تل السلطان)، وهي مناطق لم يعمل فيها جيش الاحتلال سابقًا.



وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1449 شخصًا وإصابة 3 آلاف و647 آخرين حتى أمس، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 50 ألفًا و810، معظمهم من النساء والأطفال، والإصابات إلى 115 ألفًا و688 منذ أكتوبر 2023.