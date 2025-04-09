مسؤول إسرائيلي: مفاوضات تبادل الأسرى تتم وسط تكتم شديد

وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن منسق شؤون الأسرى الإسرائيلي، أن مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس تجري وسط تكتم شديد واتصال دائم مع الأمريكيين والوسطاء.



وقال منسق شؤون الأسرى، إن هناك تأثيرًا للضغط الإسرائيلي العسكري والسياسي واللوجستي على حركة حماس، بحسب تعبيره.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال خلال استضافته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين بالبيت الأبيض، إن الحرب في غزة "ستتوقف في المستقبل القريب"، مؤكدًا أنهم يبذلون الجهود للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار في غزة.



ومن جانبه، أكد نتنياهو أنه يتواصل مع أهالي الأسرى الذين ما زالوا لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عنهم وضمان عودتهم إلى منازلهم.



ووفق التأكيدات الإسرائيلية، لا تزال حماس تحتجز 59 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة، في حين يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قُتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين الأسرى 5 أمريكيين.



وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1449 شخصًا وإصابة 3 آلاف و647 آخرين حتى أمس، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 50 ألفًا و810، معظمهم من النساء والأطفال، والإصابات إلى 115 ألفًا و688 منذ أكتوبر 2023.