الحوثيون يُعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء شمال اليمن

وكالات

أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع "إم كيو-9" في أجواء محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأكد يحيى سريع، المتحدث الرسمي باسم الجماعة في بيان عسكري، أن المسيرة كانت تقوم بأعمال عدائية واستخباراتية عندما تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن هذه الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها خلال 10 أيام، والثامنة عشرة منذ بدء "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" دعما لغزة.

وحذر من عواقب استمرار العدوان الأمريكي-الصهيوني، مؤكدا على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في الرد على أي اعتداء.

يأتي ذلك في إطار التصعيد المستمر بين "الحوثيين" والقوات الأمريكية في المنطقة، حيث تتهم واشنطن الجماعة باستهداف مصالحها وممرات الملاحة الدولية.