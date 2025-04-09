تقرير: إسرائيل نجحت في تدمير 25% من أنفاق حماس بقطاع غزة

وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن تقدم محدود في عملية تدمير الأنفاق التي تبنيها حركة "حماس" في قطاع غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصادر أمنية رفيعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي نجحت حتى الآن في تدمير ربع الأنفاق فقط، أي ما يعادل 25% من الشبكة المعقدة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى وجود عدد كبير من أنفاق التهريب التي تربط بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، مما يشكل تحديا أمنيا مستمرا للسلطات الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

وفي سياق متصل، رفضت إسرائيل الانسحاب من منطقة ممر فيلادلفيا الحدودي، رغم تحذيرات الخبراء من أن الوجود العسكري في المنطقة لا يضمن بالضرورة وقف عمليات تهريب الأسلحة لصالح حركة حماس.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوترات الأمنية.