السفارة الأمريكية في سوريا تُرحب بالإعلان الدستوري

وكالات

رحبت السفارة الأمريكية في سوريا، بالإعلان الدستوري الذي قالت لجنة صياغته: إن "الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا".

وكتب السفارة في منشور على منصة "إكس": إن "الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تكون خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة، وفقا لروسيا اليوم..

وفي مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، الذي قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.

وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".