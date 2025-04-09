ترامب: سنُعلن قريبًا رسومًا جمركية كبيرة على واردات الأدوية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن رسوم جمركية كبيرة على واردات الأدوية.

وفي كلمة خلال حدث في اللجنة الوطنية لانتخاب النواب الجمهوريين، قال ترامب، إن تلك الرسوم ستحفز شركات الأدوية على نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته الغد.

وتسبب ترامب بإشعال حرب تجارية دولية بعد أن قرر فرض ضرائب على المنتجات الواردة من عشرات الدول إلى الولايات المتحدة، ما دعا هذه الدول والتكتلات وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي إلى فرض ضرائب مضادة.

ووقّع ترامب مساء الثلاثاء، أوامر تنفيذية ترمي إلى تعزيز قطاع تعدين الفحم في البلاد، إذ تسعى واشنطن إلى زيادة إنتاج الكهرباء بـ"أكثر من الضعف" لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الكثير من الطاقة.

وتتضمن الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب وسط مجموعة من عمال المناجم، رفع القيود التنظيمية المفروضة على استخراج الفحم وتعليق خطط إغلاق العديد من محطات الطاقة العاملة به.

وقال الرئيس الجمهوري: "سنعمل على إنهاء تحيز الحكومة ضد الفحم، بعد أن أعطى تعليمات لوزارة العدل بمكافحة أي إجراءات سواء صادرة عن ولاية أو إدارة محلية تهدد وظائف عمالنا في مجال تعدين الفحم".

وأضاف ترامب: "أيضا أنه سيكون بالإمكان استخراج كميات هائلة من المعادن الأساسية والنادرة، والتي، كما تعلمون، نحتاجها للتكنولوجيا المتطورة، في إطار عملية تعدين الفحم".

وانتقدت لينا موفيت، مديرة منظمة أفرجرين المناخية غير الحكومية، في بيان الرئيس لاستخدامه الذكاء الاصطناعي كغطاء لتبرير استخراج أقذر وأغلى مصدر للطاقة على شبكة الكهرباء.

وتراجع إنتاج الفحم الذي يعد الأكثر تلويثا من بين أنواع الوقود الأحفوري، بشكل حاد في الولايات المتحدة على مدى السنوات ال15 الماضية.

وفي عام 2023، شكل الفحم ما يزيد بقليل عن 16% من إجمالي مصادر إنتاج الكهرباء.

وترامب الذي يعد من المشككين بنظرية التغير المناخي، عمل منذ عودته إلى البيت الأبيض على إزالة العقبات من أمام انتاج الوقود الأحفوري.

وأعلنت إدارته الشهر الماضي عن موجة إلغاءات لسياسات بيئية فرضها سلفه جو بايدن، ومن بينها إعادة النظر بإجراء يفرض على محطات الطاقة العاملة بالفحم إما القضاء على انبعاثاتها بالكامل أو الالتزام بالإغلاق، وهو ركيزة برنامج عمل بايدن فيما يتعلق بالمناخ.