وزير الخارجية يُشدد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة

كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنه جرى اتصال هاتفى الثلاثاء، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة ازاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان بدء المرحلة الثانية وتحقيق الهدوء وخفض التصعيد.

وأضاف أن الوزير عبد العاطي تناول خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها عربيا وإسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وفاعلين دوليين آخرين، وبحث سبل تنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك ما يتعلق بمسألتي الأمن والحوكمة، منوها فى هذا الخصوص إلي حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الاعمار في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.

وشدد وزير الخارجية علي ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وأهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل خفض التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للعواقب الوخيمة علي شعوب المنطقة.

من جانبه، ثمن "ويتكوف" العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والولايات المتحدة، والدور الهام الذي تضطلع به مصر في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.