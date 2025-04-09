إعلان

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف ملهى ليلي في الدومينيكان لـ79 قتيلا

06:40 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

انهيار سقف ملهى ليلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن مدير مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان خوان مانويل مينديز، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف ملهى ليلي في العاصمة سانتو دومينجو، إلى 79 قتيلا.

وبحثت فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض على مدى ساعات طويلة عقب انهيار سقف الملهى الليلي الشهير Jet Set في عاصمة جمهورية الدومينيكان.

وكان سياسيون ورياضيون من بين حاضري الحفل لحظة وقوع الكارثة، إذ قال مسؤولون: إنه من السابق لأوانه تحديد سبب انهيار السقف، وفقا لسكاي نيوز.

وبينما أفيد عن إصابة عشرات رواد الملهى بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات للمعالجة، قال خوان مانويل مينديز مدير الطوارئ: "نفترض أن العديد ممن تحت الأنقاض لا يزالون على قيد الحياة، ولهذا لن تتراجع السلطات حتى لا يبقى هناك أي شخص عالقا".

وحسب تقارير رسمية، فإن بين المصابين روبي بيريز مغني موسيقى ميرينجي، الذي كان يؤدي حفلا موسيقيا عندما انهار السقف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملهى ليلي في الدومينيكان ضحايا انهيار سقف ملهى ليلي الدومينيكان جمهورية الدومينيكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان