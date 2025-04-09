استشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح

وكالات

استشهد 14 فلسطينيًا، بينما أصيب عدد آخر في اعتداءات إسرائيلية على خان يونس ورفح منذ منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء.

واستشهد 6 فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين غربي مدينة خان يونس بينما استشهد مواطن جراء غارة استهدفت محيط مصلى في بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة أيضا.

وقصف الاحتلال بعنف مناطق من خان يونس ورفح فجر اليوم الأربعاء، إذ نفذ طيران الاحتلال أكثر من 10 غارات على المناطق الجنوبية من خان يونس والشمالية من مدينة رفح مع استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع والتي تنذر بتجدد القصف في أية لحظة مع استمرار التحليق للطائرات الحربية في أجواء جنوب قطاع غزة.

وجاءت الغارات على رفح وخان يونس بعد يوم دام نفذت خلاله طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات تحديدا على منطقة المواصي التي نفذت فيها إسرائيل أكثر من 5 غارات استهدفت المواصي الشمالية والجنوبية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس.

وقامت وحدة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية بانتشال 5 شهداء وأكثر من 12 مصابا ونقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر غرب رفح ومجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد استهداف الاحتلال مواطنين بجوار مسجد أبو مطر شمال غرب مدينة رفح.

ونسف جيش الاحتلال عددا من المنازل في رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات قصف لطيران الاحتلال.

وبشأن المحاصرين في منطقة خربة العدس برفح ومنطقة مصبح، فإن الأوضاع ضبابية ولا معلومات عن هؤلاء المحاصرين منذ أسبوع عندما أخلت قوات الاحتلال مدينة رفح، وبالتالي مصير هذه العائلات مجهول خاصة أن مناطق مصبح وخربة العدس تتعرض لقصف عنيف من قبل المدفعية و المسيرات والطائرات الحربية، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل بمخيم النصيرات، بالإضافة لقصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 58 شهيدا، و213 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، أن حصيلة الضحايا منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع في 18 مارس 2025، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ارتفعت إلى 1449 شهيدا، و3647 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 50810 شهداء و115688 مصابا، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.