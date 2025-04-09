بقوة 5.8 درجة.. زلزال قوي يضرب ضواحي العاصمة التايوانية تايبيه

وكالات

قالت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب مقاطعة ييلان شمال شرقي الجزيرة، مسببا اهتزازات قوية في أنحاء تايبيه.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو أي إصابات، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وذكرت الهيئة، أن الزلزال الذي هز المباني في العاصمة تايبه كان على عمق 72.4 كيلومتر.

ووفقا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 9:53 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد حوالي 15.5 كيلومترا جنوب شرقي بلدة سواو في مقاطعة ييلان. وسجل الزلزال على عمق 72.4 كيلومترا.

واستجابة للنشاط الزلزالي، أصدرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية تنبيهاً للوقاية من الكوارث في مقاطعة ييلان، ونصحت السكان بتوخي الحذر في أعقاب الزلزال.

وتجري السلطات حاليا تقييما لتأثير الزلزال، ولم تؤكد التقارير الأولية حتى الآن أي أضرار أو إصابات كبيرة.

وأفاد سكان في تايبيه بأنهم شعروا باهتزازات قوية نتيجة الزلزال.