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دونالد ترامب: سنقلص نفقات الميزانية بمقدار أكثر من تريليون دولار

03:46 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تعتزم تقليص نفقات الميزانية بمقدار أكثر من تريليون دولار.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، في أعقاب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من المشرعين: "أكدت لهم أنني مع تقليص جدي للنفقات!".

وتابع: "نعتزم تقليص النفقات بمبلغ آمل أنه سيكون أكثر من تريليون دولار، وهذا سيكون ضمن مشروع قانون موحد وكبير وجميل"، مؤكدا أنه سيسعى إلى هذا التقليص مع أعضاء مجلس النواب، داعيا الكونجرس للموافقة على مشروع القانون فورا.

ووصف ترامب لقاءه مع المشرعين بأنه كان "جيدا"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان ترامب قد أعلن أنه يعتزم تقليص نفقات الميزانية، بما في ذلك من خلال عدد الوظائف الحكومية.

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