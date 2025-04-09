بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن لـ6 قتلى و16 جريحا



وكالات

ارتفع عدد ضحايا القصف الأمريكي على مدينة مقبل بمحافظة الحديدة اليمنية منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء إلى 6 قتلى بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 16 جريحا.

كما شنت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا منتصف الليلة هجوما على العاصمة صنعاء.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة غارات على عدد من محافظات اليمن، إذ أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات الحديدة و عمران وإب.

واستهدفت الغارات الأمريكية على مدينة إب شبكة الاتصالات المحلية داخل المدينة.

وأسفرت الغارات على صنعاء، انفجارات شديدة، بما يوحي أن الهجمات تمت بصواريخ أُطلِقت من البحر، خاصة أن المصادر الميدانية أكدت أنها لم تسمع أي تحليق للطيران الأمريكي، وفقا لما ذكرته الغد.

وباتت الاعتداءات الأمريكية على العديد من المدن اليمنية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين سلوكا يوميا من واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة.

وصعدت الولايات المتحدة من هجماتها على اليمن بعد إعلان الحوثيين أنهم سيعودون لاستهداف المدن الإسرائيلية ما لم توقف إسرائيل عدوانها على غزة وتعيد فتح المعابر وإنهاء الحصار والتجويع ضد سكان القطاع.