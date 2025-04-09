واشنطن: تراجعنا عن تخفيض تمويل بعض برامج الغذاء المنقذة للحياة التابعة للأمم المتحدة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تراجعت عن عدد غير معلوم من عمليات تخفيض التمويل الشاملة لمشاريع الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 14 دولة فقيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس: "كان هناك بعض البرامج التي تم تخفيض تمويلها في دول أخرى لم يكن من المفترض تخفيضها، وقد تم التراجع عنها وإعادة تفعيلها".

وتابعت بروس: إنها لا تملك معلومات فورية عن الدول التي تم إعادة التمويل الأمريكي للمساعدات الغذائية فيها، بعد انقطاع دام عدة أيام.

ولم تقدم المتحدثة الأمريكية أي تفسير لكيفية إلغاء بعض العقود عن طريق الخطأ.

ولم يرد برنامج الأغذية العالمي على الفور على رسائل تطلب التعليق، بحسب روسيا اليوم.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الاثنين الماضي، أن إدارة ترامب خفضت التمويل لبرامج الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التي تساعد في إبقاء الملايين على قيد الحياة في أفغانستان وسوريا واليمن و11 دولة أخرى، يعاني الكثير منها من الصراعات.