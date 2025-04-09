بنسبة تتراواح من 11 إلى 50%.. الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ على 57 دولة

وكالات

دخلت الرسوم الجمركية الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة حيز التنفيذ على الدول التي سجلت معها السلطات الأمريكية أكبر العجوزات التجارية.

يشمل ذلك السلع القادمة من 57 دولة، في رسوم ستتراوح نسبتها بين 11 و50 بالمئة، وفقا لروسيا اليوم.

وقد شملت هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، اليابان "بنسبة رسوم إجمالية قدرها 24%، والاتحاد الأوروبي 20%، وكذلك شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل فيتنام 46%، والهند 27 %، وكوريا الجنوبية 25 %.

أما بالنسبة للصين، فقد تم في البداية تحديد الرسوم بنسبة 34%، إلا أن بكين فرضت لاحقا رسوما مماثلة على واشنطن، وردا على ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة النسبة أكثر.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة تعتزم رفع الرسوم على السلع الصينية إلى مستوى 104%.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت هذه المعلومات الثلاثاء، موضحة أن الرسوم المشددة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفيما يتعلق بتايوان، فستبلغ نسبة الرسوم 32%.

وفي مساء الثاني من أبريل الجاري، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى.

وصرح أن النسبة الأساسية الدنيا ستبلغ عشرة%، إلا أن الرسوم ستتم معايرتها لكل دولة لتشكل نصف ما تفرضه هي على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.

وبحسب ترامب، فإن فرض هذه الرسوم سيكون بمثابة إعلان لاستقلال الولايات المتحدة اقتصاديا، وسيساعد على استخدام الأموال المحصلة منها لسداد الدين العام.

ومن جانبه، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدول الأخرى من اتخاذ إجراءات مضادة، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي فقط إلى تصعيد التوترات في المجال التجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقا رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا.

وتم استخدام الأدوات نفسها ضد المنتجات الصينية، حيث رُفعت الرسوم عليها إلى 20%.

وبررت واشنطن هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوريد الفنتانيل.